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В Самарской области жителям запретили посещать леса с 19 по 21 апреля

В регионе устанавливается оранжевый уровень опасности.

В регионе устанавливается оранжевый уровень опасности. Об этом сообщает областное ГУ МЧС.

Жителям губернии запрещается посещать леса и продвигаться по ним на автомобилях. Ограничение связано с аномальной погодой.

Всего запрет коснется 12 лесничеств: Безенчукского, Большеглушицкого, Волжского, Кинельского, Кинель-Черкасского, Красноярского, Нефтегорского, Ново-Буянского, Похвистневского, Рачейского, Ставропольского и Шигонского.

Ранее мы писали о том, что на территории Самары пустят новые автобусы для желающих посетить кладбища на выходных. Список рейсов можно найти в нашем материале.

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