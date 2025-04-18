В Самарской области жителям запретили посещать леса с 19 по 21 апреля

В регионе устанавливается оранжевый уровень опасности. Об этом сообщает областное ГУ МЧС.
Жителям губернии запрещается посещать леса и продвигаться по ним на автомобилях. Ограничение связано с аномальной погодой.
Всего запрет коснется 12 лесничеств: Безенчукского, Большеглушицкого, Волжского, Кинельского, Кинель-Черкасского, Красноярского, Нефтегорского, Ново-Буянского, Похвистневского, Рачейского, Ставропольского и Шигонского.
Ранее мы писали о том, что на территории Самары пустят новые автобусы для желающих посетить кладбища на выходных. Список рейсов можно найти в нашем материале.
Больше новостей читайте в нашем телеграм-канале.