В Омск чуть не завезли морщинистые коричневые томаты

Как пояснили в Россельхознадзоре, вирус очень опасен, он способен уничтожить до 80% урожая не только томатов, но и перцев. Факт заражения продукции из Узбекистана был лабораторно подтвержден Омским филиалом ФГБУ «Центр оценки качества продукции АПК».