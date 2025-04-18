В Омск чуть не завезли морщинистые коричневые томаты

Специалисты Россельхознадзора по Омской области предотвратили завоз на территорию Омской области карантинной продукции. Помидоры были заражены опасным вирусом коричневой морщинистости томатов.
Партию весом более 14 тонн везли из Узбекистана.
Как пояснили в Россельхознадзоре, вирус очень опасен, он способен уничтожить до 80% урожая не только томатов, но и перцев. Факт заражения продукции из Узбекистана был лабораторно подтвержден Омским филиалом ФГБУ «Центр оценки качества продукции АПК».
Как уточнили в Росселхознадзоре, в текущем году это первый случай выявления карантинных объектов в импортируемой в регион сельхозпродукции. Для предупреждения распространения опасного заболевания вся партия томатов была уничтожена.