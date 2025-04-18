В Уфе отреставрируют историческую булыжную мостовую

Запланированные работы по восстановлению исторического облика улицы намечены на 2026−2028 годы. В рамках проекта предстоит не только отреставрировать 600-метровый участок старинной мостовой, но и адаптировать его к современным требованиям. Это включает прокладку водопроводных коммуникаций и организацию системы уличного освещения.