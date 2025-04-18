В Уфе отреставрируют историческую булыжную мостовую

На официальном портале госзакупок появилась информация о поиске подрядчика для разработки проекта реставрации булыжной мостовой на Трактовой улице в Уфе. Дорога имеет статус объекта культурного наследия. Прием заявок от потенциальных исполнителей продлится с 17 апреля по 6 мая, а имя победителя конкурса станет известно 13 мая.
Запланированные работы по восстановлению исторического облика улицы намечены на 2026−2028 годы. В рамках проекта предстоит не только отреставрировать 600-метровый участок старинной мостовой, но и адаптировать его к современным требованиям. Это включает прокладку водопроводных коммуникаций и организацию системы уличного освещения.
Власти Уфы готовы выделить на разработку проектной документации 5,7 миллиона рублей из муниципального бюджета. Выбранный подрядчик должен будет завершить все проектные работы до 25 ноября 2024 года.
Напомним, Трактовая улица представляет особую историческую ценность — это единственная в Уфе улица, сохранившая оригинальное булыжное покрытие. Ее мощение было выполнено в 1824 году специально к визиту императора Александра I.
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