МНС Беларуси сказало о запрете посредников между банком и клиентами

При этом в налоговой напомнили и «посредникам», что осуществление незаконной и запрещенной деятельности грозит административной ответственностью (ч.3 ст. 13.3 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях) и штрафом от 20 до 50 базовых величин (от 840 до 2100 белорусских рублей в апреле 2025-го) с конфискацией до 100% суммы дохода, а также оружий и средств совершения административного правонарушения. Для ИП штрафы — от 20 до 200 базовых величин (от 840 до 8400 белорусских рублей), юрлиц — до 500 базовых величин (до 21 тысячи белрублей).