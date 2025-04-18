МНС Беларуси сказало о запрете посредников между банком и клиентами

В Министерстве по налогам и сборам сказали, что деятельность посредников между потребителем и банком запрещена.
В МНС предупредили белорусов о незаконности посредничества в банковских вопросах.
— Не верьте в обещания «посредников» облегчить процесс получения кредита между вами и банками. Их деятельность запрещена, — прокомментировали в пресс-службе.
Так, в Беларуси законом запрещено заключать договоры возмездного оказания консультационных и информационных услуг по условиям предоставления кредитов, займов, условий лизинга, если заказчик — физлицо, кроме индивидуальных предпринимателей, а исполнитель — юрлицо (ИП).
При этом в налоговой напомнили и «посредникам», что осуществление незаконной и запрещенной деятельности грозит административной ответственностью (ч.3 ст. 13.3 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях) и штрафом от 20 до 50 базовых величин (от 840 до 2100 белорусских рублей в апреле 2025-го) с конфискацией до 100% суммы дохода, а также оружий и средств совершения административного правонарушения. Для ИП штрафы — от 20 до 200 базовых величин (от 840 до 8400 белорусских рублей), юрлиц — до 500 базовых величин (до 21 тысячи белрублей).
Тем временем милиция Беларуси предупредила о мошенниках, которые вербуют детей для поджогов.
И мы писали, что в ГАИ сказала белорусам, как утилизировать авто с документами и без.