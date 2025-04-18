Белорусы собрали на республиканском субботнике 18,5 млн рублей

МИНСК, 18 апр — Sputnik. Более 2,36 миллиона человек приняли участие в республиканском субботнике, который прошел 12 апреля, сообщил в пятницу Национальный статистический комитет Беларуси.
«Начислено денежных средств для перечисления — 18 549,4 тысячи рублей, что на 17,1% больше, чем в 2024 году», — добавили в ведомстве.
Как было решено ранее, все средства от субботника пойдут на строительство Национального исторического музея в Минске. Памятную капсулу на стройплощадке в день субботника заложил президент Беларуси Александр Лукашенко. В капсуле находится послание. В частности, в нем сказано, что потомкам завещается свято хранить память о своих корнях и пути, пройденном до государственности, а также о цене свободы.
Республиканские субботники проводятся в Беларуси ежегодно. Например, в прошлом году такая акция состоялась 20 апреля. В ней участвовали свыше 2,3 миллиона человек, было собрано почти 16 миллионов рублей.