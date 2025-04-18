Белорусы собрали на республиканском субботнике 18,5 млн рублей

Как было решено ранее, все средства от субботника пойдут на строительство Национального исторического музея в Минске. Памятную капсулу на стройплощадке в день субботника заложил президент Беларуси Александр Лукашенко. В капсуле находится послание. В частности, в нем сказано, что потомкам завещается свято хранить память о своих корнях и пути, пройденном до государственности, а также о цене свободы.