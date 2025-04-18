Что известно о ситуации на пляжах в Крыму и на Кубани

Представители туристического бизнеса в Анапе подготовили более 1,5 тыс. гостиниц и других средств размещения для туристов к курортному сезону, порядка 60% из них имеют собственные бассейны и аквакомплексы. Кроме того, в этом году будет сделан упор на событийный и гастрономический туризм, сообщил заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель.