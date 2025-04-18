Экспертный совет по импортозамещению упразднили в Ростовской области

Напомним, экспертный совет был создан в 2015 году при бывшем губернаторе Ростовской области Василии Голубеве. Он должен был снизить зависимость экономики региона от импорта. А в состав совета входили заместители губернатора, руководители областных органов власти, уполномоченный по правам предпринимателей и руководители вузов.