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Экспертный совет по импортозамещению упразднили в Ростовской области

Для оптимизации работы коллегиальных органов на Дону ликвидировали совет по импортозамещению.

Источник: Комсомольская правда

Врио губернатора Ростовской области упразднил Экспертный совет по импортозамещению. Распоряжение об этом появилось на портале правовой информации Ростовской области.

Как говорится в документе, это было сделано с целью оптимизации работы коллегиальных органов.

Напомним, экспертный совет был создан в 2015 году при бывшем губернаторе Ростовской области Василии Голубеве. Он должен был снизить зависимость экономики региона от импорта. А в состав совета входили заместители губернатора, руководители областных органов власти, уполномоченный по правам предпринимателей и руководители вузов.