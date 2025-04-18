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Эксперт назвал три напитка, которые полезнее кофе, но дают такой же заряд энергии

Диетолог Кабанов: Отличной альтернативой кофе является цикорий.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Кофеманам посоветовали напиток, который более полезен для организма. В разговоре с NEWS.ru диетолог-консультант Алексей Кабанов сообщил, что альтернативные варианты придают столько же бодрости, но при этом в составе намного меньше кофеина.

— Если хотите заменить кофе, то выпейте цикорий, вкусы у этих напитков схожи. Еще один вариант — какао. Кофеина меньше, но тонизирующее действие тоже есть. Также подойдет натуральный шоколад, зеленый или травяной чаи, — сказал Кабанов.

Конечно, многие продукты полезны, но главное соблюдать меру. Со слов диетолога, самым лучшим решением будет комбинирование напитков. Например, с утра выпейте чашку кофе без сахара с растительным молоком, в обед — какао, а вечером травяной чай с мятой, который, кстати, отлично помогает расслабиться.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в детском саду поселка Кутулик выявили нарушения в поставке продуктов.