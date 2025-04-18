Эксперт назвал три напитка, которые полезнее кофе, но дают такой же заряд энергии

— Если хотите заменить кофе, то выпейте цикорий, вкусы у этих напитков схожи. Еще один вариант — какао. Кофеина меньше, но тонизирующее действие тоже есть. Также подойдет натуральный шоколад, зеленый или травяной чаи, — сказал Кабанов.