Певице Елене Темниковой исполнилось 40 лет

«Она просто прислала письма о том, что уходит. За полгода до того, как должна была уйти. У нас было “забукировано” большое количество концертов, но Лена сказала, что очень больна — у нее больные ноги, она не может стоять на каблуках и вообще выступать. Но по итогу мы же все видим, что она и на каблуках стоит, и в клипах снимается, и песни поет, и вообще весь мир уже обскакала на коне. Я воспринимаю это как-то, что человек нас просто кинул, и все», — рассказывал он журналистам Life.ru.