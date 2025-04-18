Самарские производители приняли участие в международной выставке

В Москве завершилась 12-я Международная выставка контрактного производства SobMaExpo 2025. В ней участвовали более 250 компаний из России, Беларуси, Китая, Турции и других стран. За два дня мероприятие посетили свыше 5 000 человек.
Пресс-служба регионального правительства сообщает, что на коллективном стенде Самарской области представили свою продукцию три местных предприятия:
«М9 Фарм» — твердая косметика; «Фуд-Инновация» — функциональные продукты и БАД; «МКС» — упаковка и хозяйственные товары.
Компания «Фуд-Инновация» стала лауреатом международной премии Private Label Awards в двух номинациях. Участники выставки заключили контракты с ритейлерами, обсудили тренды рынка и наладили деловые связи.
Предприятия Самарской области могут подать заявку на участие в других выставках через центр «Мой бизнес».
Ранее мы писали, что две самарские компании победили в финале 14-го сезона Национальной премии «Бизнес-успех».
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