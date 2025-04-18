Крым готовится побить туристический рекорд 2021 года

Мурадов напомнил, что в минувшем году курорты республики посетили более 6 млн отдыхающих, годом ранее — 5,2 миллиона. 2021 год, когда в Крым на отдых прибыло около 9, 5 миллионов человек, по данным Мурадова, оказался рекордным за всю постсоветскую историю. Даже в допандемийный 2019-й турпоток составил 7,4 млн туристов.