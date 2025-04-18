Крым готовится побить туристический рекорд 2021 года

«В 2021 году у нас было 9,5 миллиона туристов. После 2022 года несколько их количество снизилось. Сейчас мы возвращаемся к прежним нормам», — цитирует постпреда РИА Новости.
По его словам, регион готов к приему большого числа туристов.
Мурадов напомнил, что в минувшем году курорты республики посетили более 6 млн отдыхающих, годом ранее — 5,2 миллиона. 2021 год, когда в Крым на отдых прибыло около 9, 5 миллионов человек, по данным Мурадова, оказался рекордным за всю постсоветскую историю. Даже в допандемийный 2019-й турпоток составил 7,4 млн туристов.
Рост бронирований на майские праздники в средствах размещения Крыма превысил 80%, в целом до половины всех туристов выбирают отели полуострова, сообщал ранее председатель комитета по предпринимательству в сфере туризма торгово-промышленной палаты РФ Юрий Барзыкин.