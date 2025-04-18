Архитектор Сергей Чечин выступил за демонтаж двухъярусного моста в Калининграде

— Соседство такого большого сооружения с новым сооружением такого же масштаба — кому-то будет не по себе. Эти два сооружения [старый и новый мост] будут взаимно уничтожать друг друга, — говорит гость студии. — Не важно, кто это спроектировал — немецкая это постройка или советская — мост хорошо сделан, это качественная и красивая вещь. Но рядом им будет неуютно. Кто-то должен пострадать. Я думаю, что новый мост должен остаться, а старый — демонтировать. Соседство не очень хорошее, — сказал Сергей Чечин.