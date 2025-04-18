Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Euractiv: «вечные химикаты» портят пасхальные яйца в ЕС

Перед Пасхой голландцам рекомендовали не употреблять выращенные в домашних условиях яйца из-за загрязнения ПФАС. Однако эта проблема касается не только Нидерландов, пишет Euractiv.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, Национальный институт общественного здоровья и окружающей среды (RIVM) во вторник предупредил жителей Нидерландов, что им следует прекратить употреблять яйца, выращенные в домашних условиях. Эта рекомендация основана на новом исследовании, проведенном в 60 различных местах по всей стране, которое выявило высокую концентрацию ПФАС в яйцах от домашних кур.

ПФАС — это группа синтетических фторорганических соединений, в молекулах которых много атомов фтора, присоединенных к алкильной цепи. ПФАС используются в основном из-за своих водоотталкивающих свойств и содержатся во многих продуктах — от пестицидов и посуды с антипригарным покрытием до противопожарных пенопластов и упаковки для пищевых продуктов.

ПФАС признаны опасными для здоровья, чрезвычайно стойко сохраняются в окружающей среде, за что получили прозвище «вечные химикаты».

Как подчеркнул RIVM, голландцы и так потребляют большое количество ПФАС, поэтому отказ от употребления яиц от домашних кур позволит избежать «гораздо более высокого потребления “вечных химикатов”». При этом в документе института уточняется, что коммерческие яйца, в том числе от кур, выращиваемых на свободном выгуле, по-прежнему безопасны для употребления в пищу.

Сейчас RIVM проводит дополнительное исследование, чтобы выявить источники повышенной концентрации ПФАС путем анализа почв. Окончательные результаты ожидаются к концу года.

Во Фландрии (регион Бельгии) рекомендуют употреблять не более двух яиц собственного производства в неделю. Для маленьких детей, беременных женщин и пожилых людей это ограничение снижено до одного яйца в неделю. С 2023 года жителям Парижского региона советуют избегать употребления яиц от домашних кур, поскольку в них выявлены значительный уровень ПФАС. В Дании предупредили, что дети, потребляющие больше двух домашних яиц в неделю, могут превысить установленные ЕС нормы потребления ПФАС. В Италии в 2021 году выяснили, что ПФАС «заражены» не только яйца, но и абрикосы, салат-латук и виноград для производства вина.

В ЕС отмечают, что загрязнение окружающей среды ПФАС незаметно лишает европейцев основных свобод: «свободы выращивать продукты питания, безопасно растить детей и жить без страха быть отравленными».

В блоке призывают «срочно усилить регулирование химических веществ для защиты граждан».