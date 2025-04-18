Euractiv: «вечные химикаты» портят пасхальные яйца в ЕС

Во Фландрии (регион Бельгии) рекомендуют употреблять не более двух яиц собственного производства в неделю. Для маленьких детей, беременных женщин и пожилых людей это ограничение снижено до одного яйца в неделю. С 2023 года жителям Парижского региона советуют избегать употребления яиц от домашних кур, поскольку в них выявлены значительный уровень ПФАС. В Дании предупредили, что дети, потребляющие больше двух домашних яиц в неделю, могут превысить установленные ЕС нормы потребления ПФАС. В Италии в 2021 году выяснили, что ПФАС «заражены» не только яйца, но и абрикосы, салат-латук и виноград для производства вина.