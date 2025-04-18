Euractiv: «вечные химикаты» портят пасхальные яйца в ЕС

Согласно статье, Национальный институт общественного здоровья и окружающей среды (RIVM) во вторник предупредил жителей Нидерландов, что им следует прекратить употреблять яйца, выращенные в домашних условиях. Эта рекомендация основана на новом исследовании, проведенном в 60 различных местах по всей стране, которое выявило высокую концентрацию ПФАС в яйцах от домашних кур.
ПФАС — это группа синтетических фторорганических соединений, в молекулах которых много атомов фтора, присоединенных к алкильной цепи. ПФАС используются в основном из-за своих водоотталкивающих свойств и содержатся во многих продуктах — от пестицидов и посуды с антипригарным покрытием до противопожарных пенопластов и упаковки для пищевых продуктов.
Как подчеркнул RIVM, голландцы и так потребляют большое количество ПФАС, поэтому отказ от употребления яиц от домашних кур позволит избежать «гораздо более высокого потребления “вечных химикатов”». При этом в документе института уточняется, что коммерческие яйца, в том числе от кур, выращиваемых на свободном выгуле, по-прежнему безопасны для употребления в пищу.
Сейчас RIVM проводит дополнительное исследование, чтобы выявить источники повышенной концентрации ПФАС путем анализа почв. Окончательные результаты ожидаются к концу года.
Во Фландрии (регион Бельгии) рекомендуют употреблять не более двух яиц собственного производства в неделю. Для маленьких детей, беременных женщин и пожилых людей это ограничение снижено до одного яйца в неделю. С 2023 года жителям Парижского региона советуют избегать употребления яиц от домашних кур, поскольку в них выявлены значительный уровень ПФАС. В Дании предупредили, что дети, потребляющие больше двух домашних яиц в неделю, могут превысить установленные ЕС нормы потребления ПФАС. В Италии в 2021 году выяснили, что ПФАС «заражены» не только яйца, но и абрикосы, салат-латук и виноград для производства вина.
В блоке призывают «срочно усилить регулирование химических веществ для защиты граждан».