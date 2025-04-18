Дело экс-директора «Водоканала» вернулось в суд Первоуральска

Как сообщает Облсуд, Артур Гузаиров обвиняется по нескольким статьям. Среди них халатность, небрежное исполнение должностных обязанностей. Также превышение должностных полномочий с тяжкими последствиями и из личной заинтересованности. Кроме того, Гузаиров обвиняется в фальсификации доказательств, повлекших тяжкие последствия.