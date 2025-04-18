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Дело экс-директора «Водоканала» вернулось в суд Первоуральска

В суде рассмотрят уголовное дело бывшего директора Водоканала Первоуральска.

Источник: Комсомольская правда

Свердловский областной суд вернул уголовное дело бывшего директора первоуральского «Водоканала» Артура Гузаирова в суд. Теперь его будут рассматривать в Первоуральском суде и устранять недостатки. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

Как сообщает Облсуд, Артур Гузаиров обвиняется по нескольким статьям. Среди них халатность, небрежное исполнение должностных обязанностей. Также превышение должностных полномочий с тяжкими последствиями и из личной заинтересованности. Кроме того, Гузаиров обвиняется в фальсификации доказательств, повлекших тяжкие последствия.

Напомним, что об увольнении Артура Гузаирова стало известно в начале февраля 2025 года. Тогда он не справился с обязанностями, из-за чего в дальнейшем произошли крупные аварии.