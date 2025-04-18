Белорусский врач назвала возраст начала старческой астении, когда пенсионеры теряют силу

В среднем после 75 лет у пожилого человека начинает развиваться старческая астения, когда снижаются ресурсы всех жизненных органов и систем. Об этом в интервью порталу 24health.by рассказала доцент кафедры общей врачебной практики с курсом гериатрии и паллиативной медицины Белорусского государственного медуниверситета Людмила Жилевич.
А вот до 75 лет обычно пенсионеры еще в силе.
Симптомы старческой астении — ухудшение памяти и способности анализировать, недержание мочи, ухудшение слуха и зрения, депрессия, медлительность, непреднамеренные падения, общая слабость и потеря веса более чем 4,5 килограмма за год, нарушение чувствительности.
«При старческой астении падает сила кисти, тяжело взять в руки кружку, занести свою сумку из магазина, сложно выполнять какие-то бытовые вещи», — подчеркнула Людмила Жилевич и добавила, что эти симптомы не обязательно удел всех после 75 лет.
Некоторые люди и в старческом возрасте достаточно активны и неплохо сохранились физически. Повезло тем, кто вел активный образ жизни, не имел вредных привычек, хронических стрессов, лишнего веса.
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