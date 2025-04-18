Белорусский врач назвала возраст начала старческой астении, когда пенсионеры теряют силу

В среднем после 75 лет у пожилого человека начинает развиваться старческая астения, когда снижаются ресурсы всех жизненных органов и систем. Об этом в интервью порталу 24health.by рассказала доцент кафедры общей врачебной практики с курсом гериатрии и паллиативной медицины Белорусского государственного медуниверситета Людмила Жилевич.