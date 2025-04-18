Путин предложил обсудить попытки вовлечения молодежи в криминал

«Рассмотрим сегодня вопросы противодействия попыткам вовлечения несовершеннолетних и молодежи в противоправную деятельность. Думаю, что объяснять не нужно, насколько это важно. Это одно из серьезных направлений в сфере молодежной политики», — сказал Путин.