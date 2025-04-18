Путин предложил обсудить попытки вовлечения молодежи в криминал

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил обсудить на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ вопросы противодействия попыткам вовлечения молодежи в противоправную деятельность.
«Рассмотрим сегодня вопросы противодействия попыткам вовлечения несовершеннолетних и молодежи в противоправную деятельность. Думаю, что объяснять не нужно, насколько это важно. Это одно из серьезных направлений в сфере молодежной политики», — сказал Путин.
Президент предложил выступить с докладом главе МВД Владимиру Колокольцеву.