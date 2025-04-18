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«Акрон — Академия Коноплева» разгромил молодежку «Крыльев» в Самаре 18 апреля

Матч шестого тура Молодежной футбольной лиги прошел на «Металлурге». Тольяттинцы одолели хозяев с разницей в три мяча — 4:1. Для них победа стала второй в этом сезоне.

Матч шестого тура Молодежной футбольной лиги прошел на «Металлурге». Тольяттинцы одолели хозяев с разницей в три мяча — 4:1. (12+) Для них победа стала второй в этом сезоне.

«Красно-черные» открыли счет на 10-й минуте дерби. Гости ловко разыграли штрафной — передачу Кирилла Бажухина в штрафной замкнул Тимофей Кашицын — 1:0.

После перерыва, на 65-й, Данил Войтенко укрепил преимущество тольяттинцев. Третий мяч в сетку ворот самарцев на 75-й отправил Никита Челышев. А на 85-й хозяева забили гол престижа. Отличился Владимир Игнатенко.

Но спустя 3 минуты Войтенко оформил дубль и установил итоговый счет на табло — 4:1. Молодежка «КС» потерпела второе поражение подряд. До этого уступила «Факелу» — 1:2. (12+).

Следующий матч самарцев состоится 25 апреля. В Москве сыграют с ЦСКА. (12+) «Акрон — Академия Коноплева» в тот же день сразится с «Рубином». (12+).

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