Слуцкий предложил проверить деятельность экс-главы узбекской диаспоры

«ЛДПР выведет этого “лидера по оказанию миграционных услуг” на чистую воду. Исмаилов получил наше гражданство, но сердце, похоже, оставил в другой стране. Наш народ и Генпрокуратура помогут этому узбекскому мечтателю определиться в пространстве. Готовим запросы. Проверим всё — от того, как попал в Россию, как легализовался, как получил образование, до чистоты бизнеса, последних сделок и работы в диаспоре», — сказал он.