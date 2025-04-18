Слуцкий предложил проверить деятельность экс-главы узбекской диаспоры

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил РИА Новости, что направит запросы в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить законность деятельности и нахождения в РФ экс-главы совета узбекской национально-культурной автономии Москвы Бахрома Исмаилова.
По словам Слуцкого, ранее Исмаилов в ходе интервью заявил, что «узбеки хотят заселить Россию». Парламентарий добавил, что Исмаилов является гражданином РФ, по этническому происхождению — узбек. Кроме того, лидер ЛДПР отметил, что по мнению экс-главы узбекской диаспоры Москвы, экспансия уже началась: чайхана на каждом углу, посуда и кальяны в каждой семье, большие узбекские семьи.
«ЛДПР выведет этого “лидера по оказанию миграционных услуг” на чистую воду. Исмаилов получил наше гражданство, но сердце, похоже, оставил в другой стране. Наш народ и Генпрокуратура помогут этому узбекскому мечтателю определиться в пространстве. Готовим запросы. Проверим всё — от того, как попал в Россию, как легализовался, как получил образование, до чистоты бизнеса, последних сделок и работы в диаспоре», — сказал он.
Слуцкий подчеркнул, что аргументы Исмаилова являются «настолько безобразными в своей наивности, что к ним обязательно нужно прислушаться». Как считает лидер ЛДПР, за ними стоит правда — нелицеприятная правда, которая подскажет, что нужно решать и действовать, не дожидаясь народного гнева.
«Главное, что стоит за этими великоузбекскими планами юриста из Ташкента, — это алчные и хвастливые пожелания: “Русский, не останавливайся. Я всё сделаю: гражданство, РВП, ВНЖ. Я завезу столько людей, сколько хочешь. Просто делай то, что делаешь! Бери взятки, оформляй гражданство, давай квартиры, ввозите многодетные семьи”, — заключил он.