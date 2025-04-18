В Башкирии будут расширять склад Ozon

В Башкирии появится еще один склад Ozon. О положительном заключении по проекту расширения логистического комплекса компании, инициатором которого выступила фирма «Аспект» из Октябрьского района, сообщил инвесткомитет республики.
Текущие складские мощности площадью 3,5 тысячи квадратных метров перестали удовлетворять операционным потребностям маркетплейса. Для решения этой проблемы инвесторы намерены направить 210 миллионов рублей на строительство дополнительного складского помещения площадью пять тысяч квадратных метров.
Завершение строительных работ запланировано на четвертый квартал 2026 года. Ввод объекта в эксплуатацию позволит создать 270 новых рабочих мест для местных жителей.
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