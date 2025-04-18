В конце мая Самара станет столицей ММА России

— Конечно. Как принимающая сторона мы имеем право в каждой категории заявить на одного спортсмена больше. У нас, помимо любительской, есть и профессиональная команда. Open FC — Open Fighting Championship — это профессиональная лига по смешанным единоборствам, чьи турниры проходят в нескольких странах и объединяют тысячи бойцов в разных весовых категориях. Она зарождалась в Самаре в 2017 году, и сейчас, можно сказать, третий раз трансформируется. Первоначально была региональная «Битва на Волге», потом совладельцами стали Хабиб Нурмагомедов и Игорь Ким. Вместе в 2019 году мы создали лигу GFC — Gorilla Fighting Championship. В 2020 году Хабиб выкупил ее, а мы создали новую организацию, Open Fighting Championship. И все это на базе Федерации ММА Самарской области. С гордостью могу сказать, что ни одна федерация страны не имела три профессиональных промоушена! Сейчас начинавшие в них ребята выступают в самых престижных промоутерских лигах мира. Такие имена, как Умар Нурмагомедов, Усман Нурмагомедов, Гаджи Рабаданов известны всем поклонникам смешанных единоборств. Много достойнейших бойцов прошли через нашу организацию и сегодня представляют страну на мировых аренах. Это и наша гордость, и наша общая заслуга.