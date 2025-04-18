В конце мая Самара станет столицей ММА России

«МК в Самаре» писал, что по итогам 2024 года Федерация ММА Самарской области вошла в топ-5 федераций России по этому виду спорта. Закономерно, что федерации нашего региона доверили провести общероссийское первенство. О спортивных успехах Федерации ММА Самарской области и о подготовке к чемпионату России мы побеседовали с Президентом Федерации ММА Самарской области Александром Гурьяновым.
— Александр Евгеньевич, вы возглавляете федерацию уже 9 лет, и под вашим руководством она с каждым годом показывает всё более высокие результаты. Как сами пришли к этому виду спорта?
— Единоборства мне всегда были по душе. Служил в 3-й гвардейской бригаде специального назначения ГРУ, выступал, был дважды чемпионом бригады, чемпионом 2-й армии по рукопашному бою. Но, честно говоря, не планировал руководящей спортивной работой заниматься. Десять лет назад мы открыли зал единоборств «Черный скорпион», который впоследствии стал одним из залов нашей федерации. И на базе этого зала начали смотреть различные дисциплины, пробовать разные виды спорта. Первым тренером тогда у нас стал Михаил Юрьевич Стрыгин, сейчас он возглавляет одну из областных федераций Карате киокушинкай.
В то время действовали три основные организации, это М1 Global — Вадим Финкельштейн, Fight Nights Global — Камил Гаджиев и ACB — Майрбек Хасиев. Нам больше симпатизировала организация М1 Global, и мы нередко ездили на ее турниры. Одним из ее основателей и руководителей был Фёдор Владимирович Емельяненко. На одном из турниров мы познакомились, он предложил мне попробовать себя в новом качестве, сформировать команду. Оценив красоту смешанных единоборств, решил попробовать и летом 2016 года возглавил областную федерацию смешанных боевых единоборств.
К нам в Самару приехал тогда Радмир Габдуллин, он был вице-президентом Союза MMA России. Мы встретились, пригласили на тот момент действующего президента Федерации ММА Самарской области Ивана Андрианова. И в процессе диалога Иван Павлович сказал, что если всё всерьез и надолго, если я готов заниматься и развивать Федерацию ММА Самарской области, тогда он готов ее передать. Я его уверил и надеюсь, что он ничуть не усомнился в верном выборе своего преемника.
— Спортивные результаты здесь лучший аргумент.
— С 2016 года мы большой командой, большой семьей Федерации ММА Самарской области регулярно занимаем лидерские места на чемпионате Приволжского федерального округа, на всевозможных всероссийских стартах, Кубках России, Чемпионатах страны. В прошлом году, например, наша женская сборная стала лучшей в стране, а наша тольяттинская спортсменка Ангелина Стрекалина выиграла чемпионат мира по ММА.
Причем она выиграла у воспитанницы команды «Александра Невский» Федора Емельяненко, которой два боя до этого проиграла в очень упорной борьбе. И, наконец, с третьей попытки она смогла победить свою принципиальную соперницу. Думаю, это придаст ей уверенности в дальнейших выступлениях — не только в ММА, но и в панкратионе, других дисциплинах.
— Самый свежий спортивный успех — в марте команда Самарской области стала сильнейшей на чемпионате Приволжского федерального округа.
— С 2017 года мы стабильно завоевываем первое место в турнирах Приволжского федерального округа, и надеюсь, продолжим быть лидерами в дальнейшем. В этом году нас отметил союз MMA России: по его критериям мы заняли 5 место в стране.
— Логичным результатом многолетней работы стало то, что в конце мая федерация примет чемпионат России. Турнир такого уровня пройдет у нас впервые?
— Да. В 2019 году мы проводили в Самаре Кубок России, в октябре 2018 года проводили в Тольятти первенство России среди спортсменов 14−15 лет, но Чемпионат страны будем проводить первый раз. Здесь стоит поблагодарить новое руководство региона, губернатора Вячеслава Федорищева, министра спорта Лидию Рогожинскую, которые уделяют много внимания развитию спорта в целом и нашему виду, в частности. Например, с этого года Центр спортивной подготовки начал выделять дополнительные средства на выезды наших команд на турниры и чемпионаты.
— В чем еще выражается поддержка, применительно к федерации MMA?
— Благодаря вниманию со стороны областного руководства удалось сделать площадкой проведения чемпионата страны Дворец спорта имени Владимира Высоцкого — крупнейший и лучший спортивно-концертный комплекс Самары. Хотя первоначально предполагалось, что турнир пройдет в МТЛ-арене, где летом бывают сложности с вентиляцией. Новый современный спорткомплекс позволит нам на самом высоком уровне провести чемпионат России. Это будет определенного рода экзаменом на возможность принимать турниры ММА международного уровня.
— Можете сказать, кого из звезд смешанных единоборств увидим в числе почетных гостей?
— Мы в контакте со всеми, пригласили Хабиба Нурмагомедова, Ислама Махачева, Магомеда Анкалаева, Анатолия Малыхина и многих других. Но важно понимать, что у ребят плотный спортивный график, бои, подготовка к ним. И, к сожалению, спортсмены не всегда могут распоряжаться своим временем, потому что тренировочный процесс нарушать нельзя, иначе не придешь к желаемому результату. Поэтому еще нет четкого понимания, но то, что мировые звезды ММА будут, это однозначно.
— Ожидаете аншлаг?
— Очень рассчитываем на большой интерес самарцев и наших гостей. При этом, вход будет свободный все три дня проведения турнира, билеты и пригласительные почетным гостям будут только вокруг октагона, в партере. Посмотреть бои и поболеть за спортсменов в секторах сможет любой желающий.
— Федерация готовится не только в организационном, но и в спортивном плане?
— Конечно. Как принимающая сторона мы имеем право в каждой категории заявить на одного спортсмена больше. У нас, помимо любительской, есть и профессиональная команда. Open FC — Open Fighting Championship — это профессиональная лига по смешанным единоборствам, чьи турниры проходят в нескольких странах и объединяют тысячи бойцов в разных весовых категориях. Она зарождалась в Самаре в 2017 году, и сейчас, можно сказать, третий раз трансформируется. Первоначально была региональная «Битва на Волге», потом совладельцами стали Хабиб Нурмагомедов и Игорь Ким. Вместе в 2019 году мы создали лигу GFC — Gorilla Fighting Championship. В 2020 году Хабиб выкупил ее, а мы создали новую организацию, Open Fighting Championship. И все это на базе Федерации ММА Самарской области. С гордостью могу сказать, что ни одна федерация страны не имела три профессиональных промоушена! Сейчас начинавшие в них ребята выступают в самых престижных промоутерских лигах мира. Такие имена, как Умар Нурмагомедов, Усман Нурмагомедов, Гаджи Рабаданов известны всем поклонникам смешанных единоборств. Много достойнейших бойцов прошли через нашу организацию и сегодня представляют страну на мировых аренах. Это и наша гордость, и наша общая заслуга.
— Про наиболее известных спортсменов только что Вы рассказали. А в целом насколько массовым видом спорта сейчас являются смешанные единоборства?
— 32 клуба в Самарской области имеют лицензию федерации ММА Самарской области. Порядка двух с половиной тысяч ребят занимаются в этих клубах. Не все, конечно, выступают, некоторые занимаются просто для себя. И очень приятно, что единоборствами занимаются не только юноши и девушки, но и взрослые. Поддерживая себя в хорошей физической форме, они являются положительным примером для детей и молодежи. Если где и стоит выяснять, кто сильнее, то именно в октагоне, на спортивной арене. Спорт — это ведь и лучшая прививка от межнациональной вражды, религиозной розни.
— Судя по программам передач на спортивных телеканалах, ММА сейчас — один из самых популярных видов спорта…
— Если суммировать эфирное время, уделяемое разным видам спорта на спортивном канале Матч ТВ, то на мой взгляд, первое место будет у смешанных единоборств, на втором, наверное, бокс. Действительно, в последние годы они набрали сумасшедшую популярность. И по сумме гонораров, которые получают профессиональные бойцы, ММА постепенно догоняет бокс. Количество профессиональных бойцов ММА превысило количество профессиональных боксеров думаю, в 2−3 раза, как минимум.
Очень много достойных ребят вышли на мировую арену именно благодаря союзу ММА России. И наша задача, задача федерации ММА Самарской области — воспитать чемпионов, на которых будет равняться подрастающее поколение, именно из нашего региона. Думаю, в ближайшие 3−5 лет мы воспитаем сначала своего чемпиона России, а впоследствии мировую звезду по профессиональным боям.
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