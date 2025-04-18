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Архитектор назвал одну из главных проблем курортных городов Калининградской области

По мнению Сергея Чечина, нужно бороться с заборами, которые портят вид улиц.

В Калининградской области проблема курортных городов — это заборы. Их быть не должно. Об этом архитектор, член регионального Градсовета Сергей Чечин сказал 18 апреля в прямом эфире еженедельного стрима «Дом Советов».

— Оград в курортных городах вообще не должно быть. Я как-то пытался даже составить такую программу, чтобы в курортных городах избавились от град. Просто избавились в один прекрасный момент! — говорит архитектор.

При этом, по его мнению, ограждением может быть живая изгородь. Например, кусты боярышника, которые цветут и дают красивые ягодки.

Также вместо заборов можно использовать деревянные жерди, планки, которые лишь будут обозначать границы частной собственности.

— Все вместе — ограждения, цветовые решения домов и этажность, масштаб — все должно соответствовать курортным городам, — говорит архитектор и отмечает, что плохой архитектуре, заборам и прочему должны противиться, в том числе, местные жители.