Минобразования сказало об изменении условий работы репетиторов в Беларуси

Тем временем норма, касающаяся занятий с репетитором изо, танцами или вокалом в Беларуси только для взрослых уже действует. Так как в Кодексе об образовании говорится, что для работы с детьми нужно быть зарегистрированным в качестве юрлица, учреждения образования или иной организации.