Минобразования сказало об изменении условий работы репетиторов в Беларуси

В Министерстве образования сообщили, как в Беларуси могут измениться условия работы репетиторов, пишет sb.by.
Так, правила работы для самозанятых репетиторов в Беларуси может изменить постановление правительства, общественные обсуждения которого завершились в апреле. Например, предложили, чтобы самозанятые репетиторы могли проводить только индивидуальные занятия, а по некоторые направлениям, например, по танцам, изо, вокалу — только у взрослых. Еще предлагали запретить репетиторам пользоваться в работе небелорусскими приложениями для видеосвязи и т.д.
Тем временем норма, касающаяся занятий с репетитором изо, танцами или вокалом в Беларуси только для взрослых уже действует. Так как в Кодексе об образовании говорится, что для работы с детьми нужно быть зарегистрированным в качестве юрлица, учреждения образования или иной организации.
И также во время общественных обсуждений отменить запрет на небелорусские приложения для видеосвязи просили немногим более 15% участников обсуждения.
— Несколько вариантов зарегистрированного в нашей стране ПО, основанного на облачной технологии, уже применяют юрлица, но вопрос в том, насколько эти сервисы готовы работать с физлицами и наоборот, — констатировала директор Департамента контроля качества образования Минобразования Ольга Рыбаключева.
Еще Минобразования сказало, работа каких репетиторов противоречит законам Беларуси.
Тем временем МНС Беларуси сказало о запрете посредников между банком и клиентами.
И мы писали, что милиция Беларуси предупредила о мошенниках, которые вербуют детей для поджогов.