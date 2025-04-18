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Ограничения на посещение лесов введены почти во всех районах Беларуси, в одном — запрет

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ограничения на посещение лесов введены почти во всех районах Беларуси, в одном действует запрет. Это следует из данных интерактивной карты Министерства лесного хозяйства, сообщает БЕЛТА.

Так, запрет введен на территории Хойникского района Гомельской области.

На территории остальных районов страны введены ограничения. По состоянию на 15.15 зеленым на карте помечен только Лунинецкий район Брестской области, в леса которого пока можно ходить свободно.

Оперативно отслеживать данные о введении мер ограничительного характера можно на размещенной на официальном сайте Минлесхоза карте запретов и ограничений на посещение лесов, а также через Telegram-бота «Лес. Запрет». Информацию можно уточнить и в местных лесохозяйственных учреждениях. Интерактивная карта обновляется в онлайн-режиме, поэтому перед посещением лесных массивов стоит ознакомиться с актуальной ситуацией.