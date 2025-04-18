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В Краснодаре зафиксировали скачок токсичного газа в воздухе

Жители Краснодара снова столкнулись с ухудшением качества воздуха. Как сообщили в МКУ «Центр озеленения и экологии», вечером 17 апреля на одном из постов автоматического контроля было зафиксировано превышение допустимой концентрации сероводорода.

Источник: Новая Кубань

По данным специалистов, загрязнение обнаружили на перекрестке улиц Симферопольской и Новороссийской. Скачок уровня сероводорода пришелся на временной промежуток с 23:00 до 23:40. В Комсомольском микрорайоне концентрация токсичного вещества достигла 1,1 от максимально допустимой нормы.

При этом на других станциях контроля, расположенных в разных районах города — на улицах Атарбекова, 40-летия Победы, Песчаной и проспекте Чекистов — подобные превышения зафиксированы не были.

Повторяющееся загрязнение атмосферного воздуха в южной столице вызывает обеспокоенность у жителей и экологов. Пока не сообщается, с чем может быть связан очередной скачок концентрации вредного вещества и какие меры предпринимаются для стабилизации экологической обстановки.