Минобразования сказало, работа каких репетиторов противоречит законам Беларуси

В Министерстве образования сказали, работа каких репетиторов противоречит законам Беларуси, сообщает sb.by.
Так, директор Департамента контроля качества образования Минобразования Ольга Рыбаключева заметила, что общепринятое понимание, что репетитор предлагает знания сверх школьной программы или ведет обучение по собственным образовательным разработкам, противоречит белорусскому законодательству.
По закону репетитор — человек, оказывающий консультационные услуги по отдельным учебным предметам, дисциплинам, образовательным областям. Таким образом, репетитор только устраняет пробелы в знаниях ученика или объясняет ему непонятные моменты, но при этом основывается исключительно на программе, которая осваивается учеником в его учебном заведении.
Чиновница заявила, что нельзя «прикрываться самозанятостью», чтобы реализовывать образовательные программы, требующие порой даже лицензирования.
Например, в ведомстве сообщают об услугах репетиторства для дошкольников, когда на деле функционирует обычный детский сад. И, если репетитор хотел бы работать с группами, получая существенную прибыль, то нужно регистрировать юрлицо. А при желании платить только налог на профдоход именно как репетитор — работать только индивидуально.
— Правда, пока вопрос о проведении групповых занятий остается открытым, прорабатывают нюансы, например, репетиторские занятия с близнецами, — уточнила Рыбаключева.
Также Минобразования сказало об изменении условий работы репетиторов в Беларуси.
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А МНС Беларуси сказало о запрете посредников между банком и клиентами.