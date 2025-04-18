Минобразования сказало, работа каких репетиторов противоречит законам Беларуси

Например, в ведомстве сообщают об услугах репетиторства для дошкольников, когда на деле функционирует обычный детский сад. И, если репетитор хотел бы работать с группами, получая существенную прибыль, то нужно регистрировать юрлицо. А при желании платить только налог на профдоход именно как репетитор — работать только индивидуально.