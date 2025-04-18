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В Екатеринбурге ограничили вход в Летний парк «Уралмаш»

Реконструкция будет идти до июня 2026 года.

В Екатеринбурге со стороны улицы Машиностроителей ограничен вход в Летний парк «Уралмаш». Об этом сообщает мэрия.

Причиной стали строительно-монтажные работы. Они ведутся в рамках благоустройства общественного пространства.

Сейчас на площадке продолжается обустройство дорожек и тропинок, сетей уличного освещения, оповещения, видеонаблюдения, а также установка малых архитектурных форм. Будут созданы амфитеатр и спортплощадка с элементами воркаута и пауэрлифтинга. Реконструкция завершится к 1 июня 2026 года.