В Верхней Пышме перенесут площадку для скейтбордистов на памятнике Ленину

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апр — РИА Новости. Площадку для скейтбордистов на памятнике Владимиру Ленину в Верхней Пышме Свердловской области перенесут в другое место, сейчас на этом участке ведутся строительные работы, территория огорожена, а визуализация скейтбордистов с катанием по вождю — чья-то недобрая шутка, заявила пресс-служба горадминистрации.
Ранее авторы проекта Legato Construction сообщали, что «воплотили мечту в жизнь» и сделали из постамента памятнику Владимиру Ленину площадку для катания скейтбордистов в Верхней Пышме. В соцсетях распространились соответствующие снимки «доказательств», как на «Ленине катаются».
«Исторически в скверике на пятачке между Ледовой ареной и Дворцом культуры “Металлург” всегда собиралась молодежь — отдыхала, проводила время. Там же стоял памятник В. И. Ленину. Поэтому существовала присказка “встретимся у Ленина”… Сегодня на этом участке ведутся строительные работы, поэтому территория огорожена и проход закрыт. Скорее всего, визуализация скейтбордистов — чья-то недобрая шутка. Добавлю, что мы сохраним на этом месте памятник Ленину, скейтпарк по проекту отнесен в другое место, поэтому постамент не будет использован в качестве рампы», — приводит мэрия слова председателя гордумы Ивана Зернова.
Местные власти отмечают, что с проектом благоустройства данного участка город стал победителем в конкурсе по созданию комфортной городской среды, перед ними стояла задача «сохранить место встреч молодежи и место расположения памятника Ленину в центре города».
«Проект благоустройства обсуждался с жителями, каждый мог увидеть эскизный проект этой территории. Над проектом работали архитекторы и экспертное сообщество, в том числе федерального уровня. Еще раз повторю, что сегодня реализуется тот проект, который прошел голосования среди жителей и победил в федеральном проекте», — добавил Зернов.
Мэрия, в частности, публикует фото проекта, на котором никакой скейт-площадки на постаменте Ленину нет.
На просьбу РИА Новости отправить свежие фотографии, что возле памятника сейчас нет никакой скейт-площадки, в пресс-службе мэрии ответили, что у них нет таких снимков. «Это закрытая площадка, там идут строительные работы. И да, мы считаем, что это фейк. На стройплощадке никаких скейтбордистов быть в принципе не может, а там на картинке люди прямо катаются. Чтобы туда попасть, нужно столько подписей и разрешений», — сказали в пресс-службе мэрии.
«Мы ничего не будем опровергать, но фото и видео, которые не являются визуализацией, говорят сами за себя», — заявили РИА Новости в Legato Construction.