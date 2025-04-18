В Верхней Пышме перенесут площадку для скейтбордистов на памятнике Ленину

На просьбу РИА Новости отправить свежие фотографии, что возле памятника сейчас нет никакой скейт-площадки, в пресс-службе мэрии ответили, что у них нет таких снимков. «Это закрытая площадка, там идут строительные работы. И да, мы считаем, что это фейк. На стройплощадке никаких скейтбордистов быть в принципе не может, а там на картинке люди прямо катаются. Чтобы туда попасть, нужно столько подписей и разрешений», — сказали в пресс-службе мэрии.