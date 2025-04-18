В Таганроге строительство домов для сирот отстает от графика

Глава Таганрога Светлана Камбулова посетила стройку домов для сирот. В итоге оказалось, что застройщик ведет работы с нарушением графика. Есть риск того, что дома не успеют ввести в эксплуатацию в срок. Глава пообщалась с представителями застройщиков и потребовала завершить работы в оговоренные даты. Об этом она рассказала в своем телеграм-канале.
Она отметила, что обеспечение жильем детей-сирот для городской администрации является приоритетной задачей. К тому же сейчас заветные ключи от квартир ожидают 43 ребенка.
— Квартиры приобретаются, как на первичном, так и на вторичном рынках недвижимости. Также город активно использует возможность участия в долевом строительстве многоквартирных домов и домов блокированной застройки, — отметила Светлана Камбулова.