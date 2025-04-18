Роспотребнадзор запретил отдыхать на пляжах Анапы и Темрюка

Курортный сезон в Анапе и Темрюкском районе в этом году состоится с ограничениями на использование пляжей и купание в море. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, для отдыха в Краснодарском крае сейчас непригодны 150 пляжей, однако при улучшении ситуации с выбросами мазута решение могут пересмотреть. Туристический бизнес региона тем временем готовит другие варианты отдыха, а отели рекламируют бассейны в качестве альтернативы. Власти уже пообещали поддержать предпринимателей в связи с падением спроса. Подробности в материале Газеты.Ru .