Все 25 детских лагерей будут работать в Анапе летом

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 141 пляж в Анапе и девять в Темрюкском районе не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и не подлежат использованию для купания и рекреации. Несмотря на это, власти края подчеркивают, что отдых в лагерях будет организован с усиленными мерами безопасности и без привязки к прибрежной зоне.