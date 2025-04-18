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Приложение сервиса доставки «Самокат» работает со сбоями

Приложение «Самокат» работает со сбоями, наблюдаются проблемы со входом.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Приложение сервиса доставки «Самокат» работает со сбоями, наблюдаются проблемы со входом, обратил внимание корреспондент РИА Новости.

«Обновляем приложение. Еще немного — и все заработает», — такая надпись появляется при входе в приложение. Там же появляются две кнопки: «Перезагрузить» и «Связаться с нами».

«Специалисты сервиса уже работают над устранением данной ситуации. В ближайшее время “Самокат” будет доступен в штатном режиме», — прокомментировали РИА Новости в пресс-службе сервиса.