МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Приложение сервиса доставки «Самокат» работает со сбоями, наблюдаются проблемы со входом, обратил внимание корреспондент РИА Новости.
«Обновляем приложение. Еще немного — и все заработает», — такая надпись появляется при входе в приложение. Там же появляются две кнопки: «Перезагрузить» и «Связаться с нами».
«Специалисты сервиса уже работают над устранением данной ситуации. В ближайшее время “Самокат” будет доступен в штатном режиме», — прокомментировали РИА Новости в пресс-службе сервиса.