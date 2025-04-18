Ученые вырастили кусок курицы в лаборатории

Будущие версии биореактора могут нуждаться в искусственной крови, которая переносит больше кислорода к клеткам, чтобы обеспечить рост более крупных кусков мяса. Ученые считают, что при достаточном финансировании продукты, созданные при помощи нового подхода, могут быть общедоступны через пять-десять лет.