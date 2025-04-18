Ученые вырастили кусок курицы в лаборатории

Ученые из Японии заявили о прорыве в выращивании мяса в лаборатории. Они создали 11-граммовый кусок курицы с помощью устройства, имитирующего кровеносные сосуды. Исследование опубликовано в журнале Trends in Biotechnology.
Главным препятствием для выращивания мяса в лабораторных условиях является сложность доставки достаточного количества питательных веществ и кислорода к мышечным клеткам в толстых слоях ткани. Без необходимых элементов клетки отмирают. Поэтому многие ученые сосредоточены на выращивании маленьких кусочков мяса, похожих на фарш.
Чтобы решить проблему с размером, японские специалисты создали биореактор, который удерживает живые клетки в геле и питает их кислородом и необходимыми веществами через тонкие полупроницаемые волокна, проходящие через материал.
Полые волокна искусственной системы кровообращения будут удалены после того, как мясо вырастет. Однако специалисты намерены заменить их съедобными целлюлозными волокнами, которые можно оставить и использовать для изменения текстуры мяса.
Созданное в лаборатории мясо также можно укрепить, добавив цинк и селен в питательную среду. Употребление такого продукта пожилыми людьми поможет повысить их иммунитет.
Будущие версии биореактора могут нуждаться в искусственной крови, которая переносит больше кислорода к клеткам, чтобы обеспечить рост более крупных кусков мяса. Ученые считают, что при достаточном финансировании продукты, созданные при помощи нового подхода, могут быть общедоступны через пять-десять лет.
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