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1 мая на Левобережье Омска перекроют движение по нескольким улицам

В Омске хотят провести соревнования о велосипедному спорту.

Запланировано мероприятие на 1 мая. Для его проведения придется ограничить движение автомобилей. В этот раз центр города не затронут. Все основные старты пройдут на Левом берегу, сообщили в администрации города.

Для этого придется перекрыть следующие улицы:

дублёр улицы Лукашевича на участке от улицы Б. Г. Шаронова до проезда между гипермаркетом «Лента» (ул. Лукашевича, дом 33) и МСК «G-Drive Арена» (ул. Лукашевича, дом 35);

проезд между гипермаркетом «Лента» и МСК «G-Drive Арена»;

проезд между МСК «G-Drive Арена» и гипермаркетом DNS (ул. Лукашевича, дом 37) до улицы Б. Г. Шаронова;

улица Б. Г. Шаронова до дублёра улицы Лукашевича.

Основные ограничения будут действовать с 9 до 18 часов, а также с 7 до 18 вблизи перекрытых улиц будет запрещена парковка.