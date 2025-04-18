1 мая на Левобережье Омска перекроют движение по нескольким улицам

Запланировано мероприятие на 1 мая. Для его проведения придется ограничить движение автомобилей. В этот раз центр города не затронут. Все основные старты пройдут на Левом берегу, сообщили в администрации города.
Для этого придется перекрыть следующие улицы:
дублёр улицы Лукашевича на участке от улицы Б. Г. Шаронова до проезда между гипермаркетом «Лента» (ул. Лукашевича, дом 33) и МСК «G-Drive Арена» (ул. Лукашевича, дом 35);
проезд между гипермаркетом «Лента» и МСК «G-Drive Арена»;
проезд между МСК «G-Drive Арена» и гипермаркетом DNS (ул. Лукашевича, дом 37) до улицы Б. Г. Шаронова;
улица Б. Г. Шаронова до дублёра улицы Лукашевича.
Основные ограничения будут действовать с 9 до 18 часов, а также с 7 до 18 вблизи перекрытых улиц будет запрещена парковка.