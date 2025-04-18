В выходные в двух районах Перми изменят маршруты общественного транспорта

На этот период автобусы маршрута № 36 из центра города будут следовать в объезд по ул. Советской Армии. Автобус № 4 из центра города проследует без заезда на остановку «Улица Стахановская». Остальные автобусные маршруты будут курсировать с разворотом на перекрестке ул. Мира и Снайперов без исключения остановок по маршруту следования.