В выходные в двух районах Перми изменят маршруты общественного транспорта

Автобусы маршрутов № 17, 26, 37 и 70 из центра города будут следовать в объезд по ул. Индустриализации, Хрустальной и Анри Барбюса. В направлении центра города маршруты № 17 и № 37 проследуют по ул. Ивановской, КИМ, Грачева, Анри Барбюса и Хрустальной. Маршрут № 82 будет совершать разворот по ул. Анри Барбюса вместо улицы КИМ.
В Индустриальном районе 19 и 20 апреля будет перекрыт один из проездов через трамвайные пути в районе Стахановского кольца. Ограничения движения связаны с продолжением работ по реконструкции трамвайных путей на пересечении с проезжей частью.
На этот период автобусы маршрута № 36 из центра города будут следовать в объезд по ул. Советской Армии. Автобус № 4 из центра города проследует без заезда на остановку «Улица Стахановская». Остальные автобусные маршруты будут курсировать с разворотом на перекрестке ул. Мира и Снайперов без исключения остановок по маршруту следования.