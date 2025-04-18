Индекс замы: Скоро в Молдове традиционный суп будут варить без курицы — как выросли цены

Согласно расчету, стоимость базовых овощей в 2025 году осталась стабильной: лук по-прежнему стоит 8,5 лея за килограмм, а морковь — около 16,5 лея за кило. Но другие продукты существенно выросли в цене. Например, сладкий перец подорожал почти вдвое — с 58 леев в 2024 году до 83 леев в 2025-м.