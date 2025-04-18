Индекс замы: Скоро в Молдове традиционный суп будут варить без курицы — как выросли цены

Себестоимость приготовления молдавской замы по классическому рецепту на семью в апреле 2025 года составляет 118,5 лея.
За год она подорожала на 2,5 лея — это примерно на 2,5% больше, чем в 2024 году. По сравнению с 2023 годом рост составил около 3%.
Согласно расчету, стоимость базовых овощей в 2025 году осталась стабильной: лук по-прежнему стоит 8,5 лея за килограмм, а морковь — около 16,5 лея за кило. Но другие продукты существенно выросли в цене. Например, сладкий перец подорожал почти вдвое — с 58 леев в 2024 году до 83 леев в 2025-м.
Основной рост пришёлся на курицу, стоимость которой начинается от 80 леев за килограмм, что на около 20% больше, чем годом ранее. Также яйца подорожали — теперь десяток обходится в 30 леев, рост составил примерно 11%.
Из года в год продукты становятся всё менее доступными для молдавских семей. Даже простое блюдо, как зама, уже перестаёт быть «бюджетным вариантом» — медленно, но уверенно его себестоимость растёт, отражая общее удорожание жизни, констатирует t.me/tsurkannikita.
Как менялась цена на заму. Фото: соцсети Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Как менялась цена на заму. Фото: соцсети.
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