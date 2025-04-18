Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полгода не хватило: энергетики нарушили сроки подключения омичей к сетям

В ситуацию пришлось вмешаться УФАС, энергетикам выдано представление.

Источник: Комсомольская правда

В омском УФАС рассмотрели жалобу омичей на действия, а точнее бездействие ПАО «Россети Сибирь». Люди заключили с организацией договоры на подключение своих частных домовладений, расположенных в Омске и в Омском районе, к электрическим сетям.

Выполнить эти работы в ПАО «Россети Сибирь» должны были за шесть месяцев. Однако по какой-то причине специалистам такого немаленького срока не хватило, и люди до сих пор сидят без электричества.

По результатам рассмотрения жалобы омичей, УФАС внесло ПАО «Россети Сибирь» представление. Выполнить работы по подключению к электроэнергии специалисты должны в течение месяца.