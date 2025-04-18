Непригодны для купания: петербуржцы не смогут отдохнуть летом на пляжах Анапы

На текущий момент есть вопросы по уровню загрязнения и санитарно-гигиеническим нормам. Тем не менее, качество питьевой воды и атмосферного воздуха в указанных городах соответствуют нормам, что дает возможность принимать солнечные ванны и ездить на экскурсии.