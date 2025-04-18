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Непригодны для купания: петербуржцы не смогут отдохнуть летом на пляжах Анапы

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе брифинга по подготовке к туристическому сезону 18 апреля заявила, что 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюка не соответствуют нормативам безопасности для дальнейшей организации курортного отдыха из-за разливов мазута.

Источник: Коммерсантъ

На текущий момент есть вопросы по уровню загрязнения и санитарно-гигиеническим нормам. Тем не менее, качество питьевой воды и атмосферного воздуха в указанных городах соответствуют нормам, что дает возможность принимать солнечные ванны и ездить на экскурсии.

Отметим, что сегодня на одном участке побережья Анапы между селом Витязево и станицей Благовещенской вновь обнаружили выбросы мазута. Оперативный штаб Краснодарского края назвал их незначительными.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что для борьбы с выбросами мазута после крушения двух танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Черном море на побережье Анапы направилась группа волонтеров из Ленобласти.