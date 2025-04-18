Как написать письмо солдату на СВО: полезные советы по написанию и оформлению

«Дорогой солдат! Я уверена, что это письмо дойдет до тебя. Ты очень сильный человек, потому что защищаешь нашу Родину. Мне трудно представить, как тебе нелегко каждую секунду. Но ты герой. Думаю, у тебя есть семья или тебя ждут мама и папа, ты скучаешь по дому. Спасибо тебе, мы ждем, когда все закончится и ты вернешься домой».