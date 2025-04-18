В Вологодской области рассказали о последствиях введения «сухого закона»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 апр — РИА Новости. В Вологодской области после введения ограничений розничной продажи алкогольной продукции из 610 алкомаркетов закрылись 220, сообщил губернатор Георгий Филимонов.
Он провел рабочее совещание, где обсуждались промежуточные результаты действия закона о новых правилах продажи алкогольной продукции, вступившего в силу 1 марта.
«За прошедший период из 610 алкомаркетов закрылось 220: 144 федеральных и 76 региональных. Глобальная цель — кратное сокращение алкоголя на рынке. Напоминаю, что наша задача — не закрытие торговых точек, а их перепрофилирование — создание новых мест общественного питания, перенаправить силы и средства из “наливаек” в рестораны, кафе, повысить качество сферы услуг, в том числе для развития туристической привлекательности региона», — написал Филимонов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что для перепрофилирования бизнеса предпринимателям предлагают меры поддержки. Одна из основных — льготный займ на приобретение специализированного оборудования и мебели для оформления новой точки.
Губернатор также отметил, что «новые правила продажи алкоголя в Вологодской области работают — снижается число ДТП с участием нетрезвых водителей».
«С начала марта по региону идёт устойчивая положительная динамика. Подвели статистику вместе с ГИБДД. По сравнению с 1-м кварталом прошлого года: количество преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения, снизилось на 31% (с 627 до 433); почти вдвое сократились ДТП с участием пьяных водителей — минус 49,3% (с 75 до 38). Среди них — 11 аварий с пострадавшими (в прошлом году — 15). Минус 27%. Число раненых сократилось вдвое: с 27 до 14. Погибших нет. В прошлом году — 3. Сохранённые жизни и здоровье людей — главный результат», — написал глава региона.
Он сообщил, что аварийность на дрогах региона по будням заметно снизилась. В частности, по сравнению с прошлым годом общее число ДТП упало на 33% (с 24 до 16), количество ДТП с пострадавшими — на 36% (с 11 до 7).
«Выходные остаются зоной повышенного риска — цифры там пока без изменений. Работаем точечно, усиливаем профилактику. Важно, что к этой работе подключаются сами жители. Благодаря сообщениям через чат-бот “ЗаБезопасность35” уже 4 нетрезвых водителей были остановлены до того, как могли случиться трагедии. Сотрудники Госавтоинспекции работают ежедневно. Только за прошедшие выходные от управления отстранены 35 пьяных водителей», — отметил губернатор.
Закон об ограничении розничной продажи алкоголя в Вологодской области вступил в силу с 1 марта 2025 года. В соответствии с документом, в частности, с понедельника по пятницу алкоголь в регионе можно приобрести с 12.00 до 14.00. В субботу и воскресенье, а также в новогодние каникулы, в День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы розничная продажа алкоголя осуществляется с 8.00 до 23.00. Рестораны могут продавать алкоголь в соответствии со своим режимом работы без ограничения по времени.