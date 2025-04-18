В Вологодской области рассказали о последствиях введения «сухого закона»

Закон об ограничении розничной продажи алкоголя в Вологодской области вступил в силу с 1 марта 2025 года. В соответствии с документом, в частности, с понедельника по пятницу алкоголь в регионе можно приобрести с 12.00 до 14.00. В субботу и воскресенье, а также в новогодние каникулы, в День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы розничная продажа алкоголя осуществляется с 8.00 до 23.00. Рестораны могут продавать алкоголь в соответствии со своим режимом работы без ограничения по времени.