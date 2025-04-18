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Офисным работникам дали совет, как избавиться от болей в спине

Врач Павлова: От болей в спине помогают упражнения на мышцы.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Офисные работники часто страдают от болей в спине, так как много времени приходится проводить за компьютером. В разговоре с NEWS.ru врач общей практики, гастроэнтеролог, натуропат Елена Павлова посоветовала делать регулярные упражнения на мышцы.

— При неприятных ощущениях в шейном и поясничном отделе позвоночника делайте упражнения на мышцы спины хотя бы несколько раз в неделю. Они помогут укреплению и предотвращению болей в дальнейшем, — прокомментировала Павлова.

Чтобы чувствовать себя бодрее, необходимо делать перерыв каждые 30−60 минут. Размявшись и сменив положение тела, вы снимите нагрузку. Если вдруг времени не хватает, то, как вариант, можно недолго поработать стоя.

Гастроэнтеролог просит обратить внимание на состояние и качество офисной мебели — стул или кресло должны поддерживать поясничный и грудной отделы.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что тренировочный взлет обернулся открытым переломом. Парапланерист упал в горах Бурятии.