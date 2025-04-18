Спортивный буллинг, несправедливое судейство и проблемы спортшкол: в Самаре открылся офис движения «Чистый спорт»

В стенах Станкозавода 17 апреля официально открыли офис регионального общественного движения «Чистый спорт». В присутствии журналистов, спортивной общественности и чиновников от спорта были представлены главные инициативы.
Одним из главных гостей мероприятия стал губернатор. Что логично — все-таки глава региона является инициатором и идейным вдохновителем «Чистого спорта». Вячеслав Федорищев представил аудитории того, кому доверено возглавить региональное общественное движение, — Роберта Тер-Абрамяна. Генеральный директор футбольного клуба «Крылья Советов» — пилотной площадки проекта — рассказал о задачах, которые стоят перед «Чистым спортом»:
Снижение государственного финансирования и привлечение частных спонсоров. Максимальная прозрачность финансовой деятельности и спортивных результатов. Инвестиции в инфраструктуру, образовательные программы и массовый спорт. Развитие кадрового потенциала спортивных организаций. Поддержка спортсменов на всех уровнях развития.
Подробнее о последнем постулате движения рассказала глава регионального Минспорта. Лидия Рогожинская объяснила, какие проблемы будут решать в офисе «Чистого спорта». Это и спортивный буллинг, когда спортсмен должен попасть в сборную страны по спортивному принципу, но не попадает, и плохое судейство, и юридические казусы, и многое другое.
— Есть вопросы спортивных психологов, есть вопросы медицинского сопровождения, и все это, так или иначе, влияет на вашу профессиональную деятельность. Все, что связано со спортивными школами, с вопросами региональных федераций, с вопросами несправедливого судейства, неправильного подхода к формированию календарного плана вашего участия в соревнованиях, возможно, неправильной деятельности вашей спортивной школы — все это может обсуждаться в «Чистом спорте». С любой проблемой, которая вас интересует, просто за разъяснением, какими преференциями пользуются спортсмены, вы можете обращаться к специалистам, которые будут находиться в штабе с понедельника по пятницу с десяти часов утра до пяти вечера, — рассказала министр спорта Самарской области.
В зале сидели титулованные спортсмены, представляющие различные спортшколы и клубы. Среди них были и желающие выступить. Так, серебряный призер Олимпийских игр фехтовальщик Кирилл Бородачев поделился с окружающими тем, как он понимает значение общественного движения для самарских спортсменов:
«Но, конечно же, были в детстве какие-то проблемы, и я, допустим, знал, куда нужно обращаться. Конечно же, это был личный тренер. А, допустим, тренер должен тоже знать, куда обращаться, потому что они не все подкованы юридически или в каких-то финансовых вопросах. Вот, поэтому теперь будут все знать, мы вместе это будем продвигать».
У спортсменов была возможность задать любой интересующий вопрос и губернатору, и главе общественного движения, и министру спорта, но ребята, видимо, пока не готовы говорить о проблемах публично. Возможно, с открытием офиса «Чистого спорта» они решаться на это. Ведь задачи перед общественным движением стоят амбициозные. Роберт Тер-Абрамян признался, что они полностью отвечают стратегии развития «Крыльев Советов».
Мы решили спросить генерального директора клуба, как человека, разбирающегося в финансовой составляющей планирования (2 месяца назад, до переезда в Самару, Тер-Абрамян занимал должность финансового директора Футбольной Национальной лиги, которая является второй по значимости в системе российского футбола), как обстоит дело с инициативой по поиску частных спонсоров на примере футбольной команды.
«Мы сформировали список компаний, как региональных, так и федеральных, с которыми мы встречаемся и формируем пул партнеров клуба на следующий сезон. Мы начали с того, что познакомились с текущими партнерами, я лично, как новый сотрудник и руководитель клуба, и обсуждаем с ними дополнительные возможности, которые позволят увеличить стоимость контракта. Я смогу озвучить ее только тогда, когда мы окончательно сформируем бюджет и стратегию следующего сезона, а может быть даже двух, и тогда там будут точные цифры с точки зрения привлечения коммерческих партнеров, объема продажи билетов, лож, мерчандайзинга и лицензии. Это все будет отражено в стратегии клуба», — сообщил Роберт Тер-Абрамян.
В общем, пока конкретики мало, но клуб, как главная площадка «Чистого спорта», будет стремиться быть открытым во всем. В частности, руководство «Крыльев Советов» заявило, что с июня этого года будут показывать внутреннюю «кухню»: проводить пресс-конференции, экскурсии и публиковать стратегические документы.