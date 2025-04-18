Спортивный буллинг, несправедливое судейство и проблемы спортшкол: в Самаре открылся офис движения «Чистый спорт»

«Мы сформировали список компаний, как региональных, так и федеральных, с которыми мы встречаемся и формируем пул партнеров клуба на следующий сезон. Мы начали с того, что познакомились с текущими партнерами, я лично, как новый сотрудник и руководитель клуба, и обсуждаем с ними дополнительные возможности, которые позволят увеличить стоимость контракта. Я смогу озвучить ее только тогда, когда мы окончательно сформируем бюджет и стратегию следующего сезона, а может быть даже двух, и тогда там будут точные цифры с точки зрения привлечения коммерческих партнеров, объема продажи билетов, лож, мерчандайзинга и лицензии. Это все будет отражено в стратегии клуба», — сообщил Роберт Тер-Абрамян.