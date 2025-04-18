Польша установит 70-метровые вышки на границе с Беларусью

По словам пресс-секретаря Пограничной стражи Польши Анджея Южвяка, монтаж вышек в Подляшском воеводстве, вблизи рек Свислочь и Источанка, планируют завершить до декабря 2025-го. Из бюджета на это Польша потратит примерно 47 миллионов злотых или около 40 миллионов белорусских рублей в эквиваленте.