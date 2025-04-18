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Польша установит 70-метровые вышки на границе с Беларусью

Власти Польши установят 70-метровые наблюдательные вышки на границе с Беларусью.

Источник: Комсомольская правда

Польша будет устанавливать на границе с Беларусью наблюдательные вышки, пишет Sputnik Беларусь.

Так, в дополнение к существующему электронному барьеру польские власти намерены установить пять наблюдательных вышек высотой по 70 метров.

По словам пресс-секретаря Пограничной стражи Польши Анджея Южвяка, монтаж вышек в Подляшском воеводстве, вблизи рек Свислочь и Источанка, планируют завершить до декабря 2025-го. Из бюджета на это Польша потратит примерно 47 миллионов злотых или около 40 миллионов белорусских рублей в эквиваленте.

Также на вышках установят современное оптико-электронное оборудование, приборы наблюдения и видеокамеры разного типа. Еще в проекте — оборудование ночного освещения на местности.

И еще на польско-белорусской границе планируют реконструировать техническую дорогу вдоль стального забора, которую заасфальтируют.

Еще Польша укрепила стальной арматурой забор на границе с Беларусью. Также власти Польши намерены увеличить число военных на границе с Беларусью.

И милиция Беларуси предупредила о мошенниках, которые вербуют детей для поджогов.