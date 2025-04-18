Стартовала продажа билетов на хоккейные игры России и Белоруссии в Тольятти

Матчи национальных команд состоятся 5-го и 6-го мая на «Лада-Арене» (12+).
Провести игры сборных России и Белоруссии предложила Федерация хоккея России (ФХР). Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев инициативу поддержал. Подобные встречи пройдут в губернии впервые.
В Минспорте 63-го региона уточнили:
«Фан-трибуна сборной России (для фанатов с 14 лет) расположена в секторе № 7. Болельщики могут прийти в хоккейном джерси любимого игрока».
Для ребят до 6 лет проход на матчи свободный. Но только при посещении арены с родителям и без выделения отдельного посадочного места для ребенка. Дополнительная информация доступна на сайте ФХР.
Ранее в Тольятти прошла пресс-конференция с участием руководства хоккейной «Лады». Обсудили результаты команды в минувшем сезоне, контракты и работу с местными воспитанниками, деньги, долги и поиски стратегического партнера.
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