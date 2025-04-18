Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три арт-остановки открыли в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде открыли три арт-остановки с работами местного художника. Модернизация проведена в рамках проекта Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК).

Источник: пресс-служба Государственной транспортной лизинговой компании

Арт-объекты разместили на остановках «Улица Сергея Есенина», «Детский театр Вера» и «Площадь Революции». Автор картин — нижегородец Василий Куклев (Васябасё).

Работы на арт-остановках передают взгляд художника на особенности родного города. Их оформление включает в себя отсылки на местные традиции и информацию о маршрутах городского транспорта.

Арт-остановки были созданы при поддержке администрации Нижнего Новгорода. Подобные социокультурные проекты уже были запущены в Мурманске, Туле, Волгограде и Калининграде.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что около 100 станций Горьковской железной дороги получат новые названия.