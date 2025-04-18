Три арт-остановки открыли в Нижнем Новгороде

Арт-объекты разместили на остановках «Улица Сергея Есенина», «Детский театр Вера» и «Площадь Революции». Автор картин — нижегородец Василий Куклев (Васябасё).
Работы на арт-остановках передают взгляд художника на особенности родного города. Их оформление включает в себя отсылки на местные традиции и информацию о маршрутах городского транспорта.
Арт-остановки были созданы при поддержке администрации Нижнего Новгорода. Подобные социокультурные проекты уже были запущены в Мурманске, Туле, Волгограде и Калининграде.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что около 100 станций Горьковской железной дороги получат новые названия.