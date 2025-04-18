Петербург готовится к юбилею Победы: Комтранс назвал первые парадные ограничения

Первые ограничения на время репетиций парада, посвященного 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, будут введены в период с 22 по 24 апреля. Следующие с 30 апреля по 9 мая. Речь идет о временных ограничениях движения в Петербурге. Об этом 18-го числа сообщил комтранс.