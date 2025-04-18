Петербург готовится к юбилею Победы: Комтранс назвал первые парадные ограничения

Запрет остановки транспорта в период репетиций к 9 Мая.
С полуночи 22 апреля по 23:59 часов 24 апреля:
- Исаакиевская площадь (от Адмиралтейского проспекта до Малой Морской улицы вдоль Исаакиевского собора);
- Четная сторона Конногвардейского бульвара (от Почтамтского переулка до Сенатской площади);
- Четная сторона улицы Якубовича (от Почтамтского переулка до Исаакиевской площади).
С полуночи 30 апреля до 12:30 часов 9 Мая:
- Набережная реки Мойки (от Невского проспекта до Певческого моста);
- Проезд вдоль домов № 4 и 6−8 по Дворцовой площади;
- Миллионная улица (от набережной Зимней канавки до Мраморного переулка);
- Исаакиевская площадь и Малая Морская улица (участки как и в предыдущие дни);
- Конногвардейский бульвар и улица Якубовича (участки как и в предыдущие дни);
Движение транспорта будет полностью запрещено на некоторых участках два дня.
С 14:00 по 18:30 часов 30 апреля и 3 мая:
- Набережная реки Мойки (от Невского проспекта до Певческого моста);
- Миллионная улица;
- Проезд вдоль домов № 4 и 6−8 по Дворцовой площади;
- Набережная Зимней канавки;
- Дворцовая набережная;
- Дворцовый проезд;
- Адмиралтейский проспект (от Гороховой улицы до Невского проспекта);
- Адмиралтейская набережная;
- Невский проспект (от Садовой улицы до Дворцового проезда).