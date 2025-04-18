Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Петербург готовится к юбилею Победы: Комтранс назвал первые парадные ограничения

Первые ограничения на время репетиций парада, посвященного 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, будут введены в период с 22 по 24 апреля. Следующие с 30 апреля по 9 мая. Речь идет о временных ограничениях движения в Петербурге. Об этом 18-го числа сообщил комтранс.

Источник: Фонтанка.ру

Запрет остановки транспорта в период репетиций к 9 Мая.

С полуночи 22 апреля по 23:59 часов 24 апреля:

  • Исаакиевская площадь (от Адмиралтейского проспекта до Малой Морской улицы вдоль Исаакиевского собора);
  • Четная сторона Конногвардейского бульвара (от Почтамтского переулка до Сенатской площади);
  • Четная сторона улицы Якубовича (от Почтамтского переулка до Исаакиевской площади).

С полуночи 30 апреля до 12:30 часов 9 Мая:

  • Набережная реки Мойки (от Невского проспекта до Певческого моста);
  • Проезд вдоль домов № 4 и 6−8 по Дворцовой площади;
  • Миллионная улица (от набережной Зимней канавки до Мраморного переулка);
  • Исаакиевская площадь и Малая Морская улица (участки как и в предыдущие дни);
  • Конногвардейский бульвар и улица Якубовича (участки как и в предыдущие дни);

Движение транспорта будет полностью запрещено на некоторых участках два дня.

С 14:00 по 18:30 часов 30 апреля и 3 мая:

  • Набережная реки Мойки (от Невского проспекта до Певческого моста);
  • Миллионная улица;
  • Проезд вдоль домов № 4 и 6−8 по Дворцовой площади;
  • Набережная Зимней канавки;
  • Дворцовая набережная;
  • Дворцовый проезд;
  • Адмиралтейский проспект (от Гороховой улицы до Невского проспекта);
  • Адмиралтейская набережная;
  • Невский проспект (от Садовой улицы до Дворцового проезда).