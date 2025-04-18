Рекордный поток туристов ожидают в Калининградской области этим летом

«В конце года… мы оценивали рост примерно на уровне 8% по отношению к прошлому году. Сейчас мы уже понимаем, что, скорее всего, это будет на уровне плюс 15%», — уточнил министр по культуре и туризму области Андрей Ермак.
К таким выводам представители власти пришли, изучив данные аэропорта, железной дороги и отелей, пишет ТАСС. Андрей Ермак подчеркнул, что уже в середине весны доступны только индивидуальные брони, забронировать отель на группу, практически невозможно.
Основной бум ожидают уже после майских праздников. Туристов в Калининградской области чаще всего интересует экскурсионный, культурно-познавательный туризм.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что жители и гости региона смогут уехать в Краснолесье и Железнодорожный на поезде. Это произойдет с 1 мая.