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Рекордный поток туристов ожидают в Калининградской области этим летом

КАЛИИНИНГРАД, 18 апреля, ФедералПресс. Власти Калининградской области почти в два раза увеличили прогноз по турпотоку в регион в летние месяцы. В настоящее время уже сложно забронировать места в отелях на группу людей.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«В конце года… мы оценивали рост примерно на уровне 8% по отношению к прошлому году. Сейчас мы уже понимаем, что, скорее всего, это будет на уровне плюс 15%», — уточнил министр по культуре и туризму области Андрей Ермак.

К таким выводам представители власти пришли, изучив данные аэропорта, железной дороги и отелей, пишет ТАСС. Андрей Ермак подчеркнул, что уже в середине весны доступны только индивидуальные брони, забронировать отель на группу, практически невозможно.

Основной бум ожидают уже после майских праздников. Туристов в Калининградской области чаще всего интересует экскурсионный, культурно-познавательный туризм.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что жители и гости региона смогут уехать в Краснолесье и Железнодорожный на поезде. Это произойдет с 1 мая.