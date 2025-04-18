Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владельцам ТЦ «Парк» отказали в аренде парковой земли

Участок в парке 30-летия ВЛКСМ сначала не захотела отдавать в аренду мэрия, а за ней и суд.

Источник: Комсомольская правда

Владельцам скандально известного ТЦ «Парк», под строительство которого ушел кусок земли в парке 30-летия ВЛКСМ, не удалось по новой заключить с мэрией договор аренды земли под объектом.

Ранее участок площадью 2,1 га, продолжая оставаться в муниципальной собственности, был передан владельцам ТЦ «Парк» по договору аренды. Срок аренды неоднократно продлевался. Однако в течение пяти месяцев, в период с 23.08.2023 по 15.01.2024, арендатор за землю не платил.

Депимущества обратился в суд и взыскал с владельцев ТЦ: Бориса Павлова, Любови Ермохиной и ООО «Азалия», в общей сложности 1,5 млн рублей. После этого мэрия, видимо, решила далее договор аренды с владельцами ТЦ не заключать.

По информации «РБК», Борис Павлов, Любовь Ермохина и ООО «Азалия» пытались обязать департамент имущественных отношений мэрии сделать это через суд. Однако Арбитражный суд Омской области им в этом отказал.

Заявление о предоставлении участка в аренду в мэрии вернули сославшись на прокурорскую проверку. Сейчас надзорный орган выясняет, не были ли допущены нарушения при строительстве ТЦ.