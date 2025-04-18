Владельцам ТЦ «Парк» отказали в аренде парковой земли

Владельцам скандально известного ТЦ «Парк», под строительство которого ушел кусок земли в парке 30-летия ВЛКСМ, не удалось по новой заключить с мэрией договор аренды земли под объектом.
Ранее участок площадью 2,1 га, продолжая оставаться в муниципальной собственности, был передан владельцам ТЦ «Парк» по договору аренды. Срок аренды неоднократно продлевался. Однако в течение пяти месяцев, в период с 23.08.2023 по 15.01.2024, арендатор за землю не платил.
Депимущества обратился в суд и взыскал с владельцев ТЦ: Бориса Павлова, Любови Ермохиной и ООО «Азалия», в общей сложности 1,5 млн рублей. После этого мэрия, видимо, решила далее договор аренды с владельцами ТЦ не заключать.
По информации «РБК», Борис Павлов, Любовь Ермохина и ООО «Азалия» пытались обязать департамент имущественных отношений мэрии сделать это через суд. Однако Арбитражный суд Омской области им в этом отказал.
Заявление о предоставлении участка в аренду в мэрии вернули сославшись на прокурорскую проверку. Сейчас надзорный орган выясняет, не были ли допущены нарушения при строительстве ТЦ.