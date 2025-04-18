Владельцам ТЦ «Парк» отказали в аренде парковой земли

Ранее участок площадью 2,1 га, продолжая оставаться в муниципальной собственности, был передан владельцам ТЦ «Парк» по договору аренды. Срок аренды неоднократно продлевался. Однако в течение пяти месяцев, в период с 23.08.2023 по 15.01.2024, арендатор за землю не платил.