В Ростовской области застройщики будут регистрировать юрлица для работы в регионе

По его словам, теперь инфраструктуру будут возводить вместе со строительством жилых комплексов. Также дома должны будут соответствовать историческому облику города. А компании застройщиков, которые будут работать в Ростовской области, должны будут зарегистрироваться в регионе и платить здесь налоги. Все это позволит развиваться области комплексно.