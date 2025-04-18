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В Ростовской области застройщики будут регистрировать юрлица для работы в регионе

В Ростовской области больше не будут строить ЖК без инфраструктуры.

Источник: Комсомольская правда

Ростовская область по темпам строительства жилья занимает лидирующие позиции в стране. Но по созданию инфраструктуры уступает. Чтобы работы выполнялись качественно, было решено остановить новое строительство в городах и забрать эти полномочия на уровень области. Об этом рассказал врио губернатора Юрий Слюсарь во время отраслевого строительного форума.

По его словам, теперь инфраструктуру будут возводить вместе со строительством жилых комплексов. Также дома должны будут соответствовать историческому облику города. А компании застройщиков, которые будут работать в Ростовской области, должны будут зарегистрироваться в регионе и платить здесь налоги. Все это позволит развиваться области комплексно.