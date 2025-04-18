Дочка Siemens заплатит за каждый день неисполнения договора по «Гранитам»

Суд в Екатеринбурге возбудил это дело в январе прошлого года по иску ООО «Сименс Мобильность», потребовавшего взыскать с «Уральских локомотивов» более 20 миллионов рублей неустойки по договору поставки от 17 июня 2010 года за просрочку оплаты одного комплекта оборудования. Свердловское предприятие подало встречное исковое заявление. Суд удовлетворил оба иска и произвел процессуальный зачет. В результате с «дочки» Siemens было взыскано около 292 миллионов рублей неустойки за просрочку поставки двух комплектов и непоставку еще 19 комплектов.