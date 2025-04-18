Самарские производители успешно представили регион на выставке SobMaExpo 2025

О важности помогать местному бизнесу в расширении рынков сбыта ранее много раз говорил губернатор Вячеслав Федорищев. «Участие в отраслевых выставках — эффективный инструмент для выхода на новые рынки, — отметила Лариса Названова, руководитель департамента развития предпринимательства областного минэкономразвития. Она отметила, что регион будет представлен и на других площадках, а помогает в этом предпринимателям центр “Мой бизнес”.