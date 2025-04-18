Самарские производители успешно представили регион на выставке SobMaExpo 2025

Компании области заключили новые контракты и получили награды на международной площадке.
В Москве завершилась 12-я Международная выставка контрактного производства и товаров под собственными торговыми марками SobMaExpo 2025. В ней приняли участие более 250 компаний из России, Беларуси, Казахстана, Китая и других стран. Самарскую область на коллективном стенде, организованном министерством экономического развития и инвестиций региона, представили три предприятия: «М9 Фарм» (твердая косметика), «Фуд-Инновация» (функциональные продукты и БАДы), «МКС» (упаковка и хозяйственные товары).
О важности помогать местному бизнесу в расширении рынков сбыта ранее много раз говорил губернатор Вячеслав Федорищев. «Участие в отраслевых выставках — эффективный инструмент для выхода на новые рынки, — отметила Лариса Названова, руководитель департамента развития предпринимательства областного минэкономразвития. Она отметила, что регион будет представлен и на других площадках, а помогает в этом предпринимателям центр “Мой бизнес”.
«Коллективный стенд дает производителям шанс заявить о себе, найти партнеров и заключить выгодные контракты, — подчеркнул Николай Дарьин, технический директор “М9 Фарм”. — Именно на таких площадках локальные бренды становятся лидерами рынка».
Особых успехов добилась компания «Фуд-Инновация», получив две награды на Private Label Awards by SobMa: 2-е место в номинации «Лучший производитель СТМ продовольственных товаров» и 3-е место в номинации «Прорыв года».
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